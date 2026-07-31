МИД Казахстана подтвердил гибель казахстанки в Сербии

29 июля родственники сообщили в соцсетях о пропаже девушки в Белграде, позже отец заявил о ее гибели. В соцсетях предполагают, что казахстанка, отправившаяся за границу на заработки, вероятно, выпала из окна многоэтажки.
В министерстве заверили, что находятся на связи с родственниками погибшей и держат «вопрос на контроле».
Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше