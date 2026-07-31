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МИД Казахстана подтвердил гибель казахстанки в Сербии

АЛМАТЫ, 31 июл — Sputnik. МИД Казахстана подтвердил гибель казахстанки в Сербии.

Источник: Sputnik.kz

«Посольство Казахстана в Сербии совместно с местными компетентными органами выясняют все обстоятельства произошедшего», — сообщили в МИД.

29 июля родственники сообщили в соцсетях о пропаже девушки в Белграде, позже отец заявил о ее гибели. В соцсетях предполагают, что казахстанка, отправившаяся за границу на заработки, вероятно, выпала из окна многоэтажки.

В министерстве заверили, что находятся на связи с родственниками погибшей и держат «вопрос на контроле».

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