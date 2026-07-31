Жителя Соснового Бора будут судить за съемки детской порнографии

В Сосновом Бору местного жителя обвиняют в нескольких преступлениях против несовершеннолетних.
Следственный отдел по городу завершил расследование дела в отношении молодого человека 2002 года рождения. Его обвиняют в развратных действиях, насильственных сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней, принуждении к сексуальным действиям через интернет, нарушении неприкосновенности частной жизни и использовании несовершеннолетних для создания порнографических материалов — всего 17 эпизодов.
Следствие выяснило, что обвиняемый совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и снимал их на фото и видео для создания порнографических материалов, которые хранил на своем мобильном устройстве.
Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Доказательства по делу собраны, и оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.