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Жителя Соснового Бора будут судить за съемки детской порнографии

Всего ему вменяют 17 эпизодов.

В Сосновом Бору местного жителя обвиняют в нескольких преступлениях против несовершеннолетних.

Следственный отдел по городу завершил расследование дела в отношении молодого человека 2002 года рождения. Его обвиняют в развратных действиях, насильственных сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней, принуждении к сексуальным действиям через интернет, нарушении неприкосновенности частной жизни и использовании несовершеннолетних для создания порнографических материалов — всего 17 эпизодов.

Следствие выяснило, что обвиняемый совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и снимал их на фото и видео для создания порнографических материалов, которые хранил на своем мобильном устройстве.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Доказательства по делу собраны, и оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.