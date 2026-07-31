Жителя Соснового Бора будут судить за съемки детской порнографии

Следственный отдел по городу завершил расследование дела в отношении молодого человека 2002 года рождения. Его обвиняют в развратных действиях, насильственных сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней, принуждении к сексуальным действиям через интернет, нарушении неприкосновенности частной жизни и использовании несовершеннолетних для создания порнографических материалов — всего 17 эпизодов.