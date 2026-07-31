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В Туапсе троих подростков на сапах унесло в открытое море

В Туапсинском округе спасли трех подростков, которых унесло в море на сапбордах.

Источник: Комсомольская правда

Трое подростков оказались в опасной ситуации во время катания на сапбордах у центрального пляжа Туапсинского округа. Их унесло от берега после того, как усилился северный ветер.

— Около двух часов они находились на воде, но затем ветер начал относить их все дальше от берега. Вскоре сапбордисты исчезли из вида, — рассказали в администрации.

Очевидцы сообщили о случившемся в ситуационный центр. На поиски подростков направился отряд спасателей Спасслужбы Туапсинского муниципального округа. К операции также привлекли сотрудников и технику Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Примерно через полтора часа подростков обнаружили в четырех километрах от берега. Всех троих подняли на спасательный катер.

Подростки живы и здоровы. Спасатели напоминают: перед выходом в море необходимо учитывать прогноз погоды, силу ветра и состояние волн. Детям и подросткам кататься на сапбордах следует только под присмотром взрослых.

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