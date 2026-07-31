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Thairat: подозреваемые признались в убийстве пропавших в Паттайе россиян

Фигуранты дела об исчезновении 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени признались в их убийстве в Паттайе. По данным газеты Thairat, 43-летний подозреваемый сообщил, что застрелил юношу и до смерти избил девушку ради ограбления, а их тела закопал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Задержанные полицией Таиланда подозреваемые по делу об исчезновении двоих российских граждан в Паттайе признались в их убийстве. Об этом сообщает тайское издание Thairat.

По информации газеты, во время первичного допроса один из ключевых фигурантов — 43-летний Тхана Кыттхонг — заявил, что 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман мертвы. Задержанный сообщил, что застрелил юношу и до смерти избил его сестру, после чего их тела были захоронены.

По данным правоохранительных органов, мотивом совершенного преступления стало ограбление. Предварительно, преступник хотел завладеть мотоциклом. В настоящее время тайская полиция проводит следственные действия на месте предполагаемого захоронения погибших россиян.

Полиция Таиланда ранее проинформировала, что 29 июля вблизи жилища одного из фигурантов дела, на старом кладбище Тхунг-Луанг, был найден разобранный мотоцикл, зарытый в землю. На этом транспортном средстве перемещались граждане России. Как передают таиландские средства массовой информации, на том же участке очевидцы наблюдали четверых человек, проводивших земляные работы, которые покинули место до прибытия сотрудников правоохранительных органов.