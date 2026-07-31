Thairat: подозреваемые признались в убийстве пропавших в Паттайе россиян

По информации газеты, во время первичного допроса один из ключевых фигурантов — 43-летний Тхана Кыттхонг — заявил, что 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман мертвы. Задержанный сообщил, что застрелил юношу и до смерти избил его сестру, после чего их тела были захоронены.