Thairat: подозреваемые признались в убийстве пропавших в Паттайе россиян

Задержанные полицией Таиланда подозреваемые по делу об исчезновении двоих российских граждан в Паттайе признались в их убийстве. Об этом сообщает тайское издание Thairat.
По информации газеты, во время первичного допроса один из ключевых фигурантов — 43-летний Тхана Кыттхонг — заявил, что 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман мертвы. Задержанный сообщил, что застрелил юношу и до смерти избил его сестру, после чего их тела были захоронены.
По данным правоохранительных органов, мотивом совершенного преступления стало ограбление. Предварительно, преступник хотел завладеть мотоциклом. В настоящее время тайская полиция проводит следственные действия на месте предполагаемого захоронения погибших россиян.
Полиция Таиланда ранее проинформировала, что 29 июля вблизи жилища одного из фигурантов дела, на старом кладбище Тхунг-Луанг, был найден разобранный мотоцикл, зарытый в землю. На этом транспортном средстве перемещались граждане России. Как передают таиландские средства массовой информации, на том же участке очевидцы наблюдали четверых человек, проводивших земляные работы, которые покинули место до прибытия сотрудников правоохранительных органов.