Девушка пострадала из-за улетевшей в кювет легковушки в Тоншаевском округе

Инцидент зафиксирован в 02:09 на 12‑м километре автодороги Тоншаево — Вякшенер. За рулём автомобиля «ВАЗ‑2112» находился 20‑летний водитель — он не смог удержать машину на трассе, из‑за чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.