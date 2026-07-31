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Девушка пострадала из-за улетевшей в кювет легковушки в Тоншаевском округе

Травмы получила 23‑летняя пассажирка: медики выявили у неё ушиб грудной клетки и многочисленные порезы на лице.

В ночь на 31 июля в Тоншаевском округе случилось дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого пострадала пассажирка автомобиля. Информацию об аварии предоставила пресс‑служба УГИБДД по Нижегородской области.

Инцидент зафиксирован в 02:09 на 12‑м километре автодороги Тоншаево — Вякшенер. За рулём автомобиля «ВАЗ‑2112» находился 20‑летний водитель — он не смог удержать машину на трассе, из‑за чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Травмы получила 23‑летняя пассажирка: медики выявили у неё ушиб грудной клетки и многочисленные порезы на лице. Девушку доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Ранее число погибших в ДТП снизилось на 25% в Нижегородской области.