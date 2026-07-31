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ФСБ задержан планировавший теракт против военных житель Таганрога

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Таганрога, который подозревается в планировании террористического акта.

Источник: Российская газета

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Таганрога, который подозревается в планировании террористического акта.

Как сообщает региональное управление ФСБ, молодой человек через мессенджер Telegram связался с запрещенными в РФ террористическими организациями. По указанию кураторов вначале расклеивал листовки и рисовал на заборах граффити против СВО. Затем ему поручили собрать информацию о местности для совершения диверсий на железнодорожном транспорте.

Далее житель Таганрога, по согласованию со спецслужбами противника, намеревался заключить контракт с ВС РФ и попасть зону специальной военной операции. Находясь на линии боевого соприкосновения, он должен был убить сослуживцев и перейти на сторону ВСУ.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по двум статьям УК России «Государственная измена» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической».

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