ФСБ задержан планировавший теракт против военных житель Таганрога

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Таганрога, который подозревается в планировании террористического акта.
Как сообщает региональное управление ФСБ, молодой человек через мессенджер Telegram связался с запрещенными в РФ террористическими организациями. По указанию кураторов вначале расклеивал листовки и рисовал на заборах граффити против СВО. Затем ему поручили собрать информацию о местности для совершения диверсий на железнодорожном транспорте.
Далее житель Таганрога, по согласованию со спецслужбами противника, намеревался заключить контракт с ВС РФ и попасть зону специальной военной операции. Находясь на линии боевого соприкосновения, он должен был убить сослуживцев и перейти на сторону ВСУ.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по двум статьям УК России «Государственная измена» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической».