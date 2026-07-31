ФСБ задержан планировавший теракт против военных житель Таганрога

Как сообщает региональное управление ФСБ, молодой человек через мессенджер Telegram связался с запрещенными в РФ террористическими организациями. По указанию кураторов вначале расклеивал листовки и рисовал на заборах граффити против СВО. Затем ему поручили собрать информацию о местности для совершения диверсий на железнодорожном транспорте.