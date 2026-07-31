Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин отдал жене чужого шпица, чтобы заботиться о нем

Милиция задержала минчанина из-за шпица, которого он отдал жене.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин отдал жене чужого шпица, чтобы заботиться о нем. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

В Октябрьское РУВД обратилась жительница Минска с заявлением о пропаже собаки, стоимость которой составляет 2000 рублей. По словам женщины, питомца она оставила в тамбуре магазина, а вернувшись — не нашла его.

Милиция задержала 45-летнего минчанина по подозрению в хищении. В тот вечер фигурант пошел в магазин и заметил чужую собаку, оставленную без присмотра. Сделав покупки, мужчина на обратном пути забрал шпица с собой и отнес своей жене.

«Свой поступок он объяснил тем, что взял собаку, “чтобы заботиться о ней”, — рассказали в милиции.

Собаку вернули владелице. В отношении минчанина заведено уголовное дело за кражу.

Тем временем белорус пойдет под суд, потратив на отдых на Зыбицкой в Минске почти 2000.

Ранее белорус позвонил в милицию после разговора со своей 80-летней матерью.

Также мы узнали, что можно и нельзя делать в Ильин день 2 августа, когда говорят «Пришел Илья, принес гнилья».