Минчанин отдал жене чужого шпица, чтобы заботиться о нем. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
В Октябрьское РУВД обратилась жительница Минска с заявлением о пропаже собаки, стоимость которой составляет 2000 рублей. По словам женщины, питомца она оставила в тамбуре магазина, а вернувшись — не нашла его.
Милиция задержала 45-летнего минчанина по подозрению в хищении. В тот вечер фигурант пошел в магазин и заметил чужую собаку, оставленную без присмотра. Сделав покупки, мужчина на обратном пути забрал шпица с собой и отнес своей жене.
«Свой поступок он объяснил тем, что взял собаку, “чтобы заботиться о ней”, — рассказали в милиции.
Собаку вернули владелице. В отношении минчанина заведено уголовное дело за кражу.
Тем временем белорус пойдет под суд, потратив на отдых на Зыбицкой в Минске почти 2000.
Ранее белорус позвонил в милицию после разговора со своей 80-летней матерью.
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