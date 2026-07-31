Минчанин отдал жене чужого шпица, чтобы заботиться о нем

Милиция задержала 45-летнего минчанина по подозрению в хищении. В тот вечер фигурант пошел в магазин и заметил чужую собаку, оставленную без присмотра. Сделав покупки, мужчина на обратном пути забрал шпица с собой и отнес своей жене.