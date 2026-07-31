В Адыгее осудили фельдшера за причинение смерти пациенту

Уголовное дело было возбуждено после обращения жителя республики на личном приеме к руководителю следственного управления СК России по Адыгее. По данным следствия, 20 сентября 2024 года фельдшер допустил нарушения при оказании медицинской помощи 45-летнему пациенту. Ненадлежащее выполнение обязанностей, как установили следователи, привело к ухудшению состояния мужчины и его последующей смерти.