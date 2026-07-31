В Воронежской области сельчанин незаконно вырастил 25 кустов конопли на огороде

Оперативники уголовного розыска пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений на приусадебном участке в частном секторе в Грибановке Воронежской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка получили информацию о том, что сельчанин высадил у себя на участке на улице Советской коноплю. В результате проверки сведения подтвердились.