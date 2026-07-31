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Павлодарца арестовали после прямого эфира в соцсетях

Жителя Павлодара арестовали на 20 суток после прямой трансляции в социальных сетях, во время которой он матерился, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как отметили в пресс-службе ведомства, во время эфира мужчина, находясь за рулем автомобиля, демонстративно использовал нецензурную брань, проявляя явное неуважение к окружающим.

Кроме того, водитель управлял машиной с непристегнутым ремнем безопасности.

Полицейские оперативно установили его личность. Нарушителем оказался 26-летний житель Павлодара.

Он привлечен к административной ответственности в виде 20 суток ареста.

Напомним, ранее за подобное поведение в соцсетях наказывали жителей Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской областей, а также Семея.