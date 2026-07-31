Павлодарца арестовали после прямого эфира в соцсетях

Как отметили в пресс-службе ведомства, во время эфира мужчина, находясь за рулем автомобиля, демонстративно использовал нецензурную брань, проявляя явное неуважение к окружающим.
Кроме того, водитель управлял машиной с непристегнутым ремнем безопасности.
Полицейские оперативно установили его личность. Нарушителем оказался 26-летний житель Павлодара.
Он привлечен к административной ответственности в виде 20 суток ареста.
Напомним, ранее за подобное поведение в соцсетях наказывали жителей Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской областей, а также Семея.