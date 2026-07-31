На Каме в Агрызском районе Татарстана сели на мель две баржи

Инцидент произошел во время буксировки судов, груженных гравием. По информации регионального управления МЧС, пострадавших нет, целостность корпусов барж не нарушена, судоходству они не препятствуют.
Сейчас собственник судов проводит спасательную операцию с привлечением дополнительного буксира. Угрозы экологической безопасности нет, ситуация находится под контролем профильных служб.
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