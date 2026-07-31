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На Каме в Агрызском районе Татарстана сели на мель две баржи

В Агрызском районе Татарстана две баржи, следовавшие из Пермского края в Нижний Новгород, сели на мель на реке Каме.

Инцидент произошел во время буксировки судов, груженных гравием. По информации регионального управления МЧС, пострадавших нет, целостность корпусов барж не нарушена, судоходству они не препятствуют.

Сейчас собственник судов проводит спасательную операцию с привлечением дополнительного буксира. Угрозы экологической безопасности нет, ситуация находится под контролем профильных служб.

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