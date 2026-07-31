В Борском районе полицейские с помощью беспилотника нашли угнанный автомобиль

В Борском районе полицейские с помощью беспилотного летательного аппарата разыскали угнанный автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. 26 июля 2026 года в дежурную часть ОМВД России по городу Бор поступило сообщение о том, что в поселке Неклюдово с берега озера Спасское неизвестные похитили автомобиль, принадлежащий гостье региона.