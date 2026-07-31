В Борском районе полицейские с помощью беспилотника нашли угнанный автомобиль

В Борском районе полицейские с помощью беспилотного летательного аппарата разыскали угнанный автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. 26 июля 2026 года в дежурную часть ОМВД России по городу Бор поступило сообщение о том, что в поселке Неклюдово с берега озера Спасское неизвестные похитили автомобиль, принадлежащий гостье региона.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий борскими сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из ЦИТСиЗИ ГУ МВД России по Нижегородской области были применены технические средства. С помощью беспилотного летательного аппарата был осуществлён осмотр территории, благодаря которому похищенный автомобиль был обнаружен в лесополосе, расположенной вблизи города Бор.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались двое ранее не судимых местных жителей 1996 и 2003 годов рождения, оба официально не трудоустроенных. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Похищенный автомобиль возвращен законной владелице.
Ранее сообщалось, что четыре автомобиля угнали за час из автосервиса в Нижнем Новгороде.