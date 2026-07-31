Обвиняемый в избиении ученого Зезина заявил, что действовал в состоянии аффекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Один из обвиняемых по делу об избиении ученого и заслуженного работника сельского хозяйства РФ Никиты Зезина заявил, что во время конфликта находился в состоянии аффекта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Единственное, что я там совершил в состоянии аффекта, я подошел, толкнул человека в плечо, потому что я подошел к детям, дети мне пояснили все как один, что этот человек подходил к ним с палкой», — сказал Аркадий Вагнер.
Он также рассказал, что приехал к месту конфликта, чтобы забрать своего ребенка, которого, по его мнению, похитили, а также сообщил, что ребенок после произошедшего получил психологическую травму.
По версии следствия, конфликт произошел после того, как двое несовершеннолетних катались по опытным полям. Директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин вывезли подростков к зданию института, где позднее произошел конфликт с приехавшими взрослыми. В результате Зезин был госпитализирован и умер от сердечного заболевания в больнице. Двум фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).