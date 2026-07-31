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В Краснодаре задержали местного жителя по делу о фейках про ВС РФ

Жителю Краснодара предъявили обвинение по 7 эпизодам распространения фейков об армии.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Ему предъявлено обвинение по семи эпизодам публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

— С августа 2024 года по февраль 2025 года мужчина размещал на своей странице в одной из социальных сетей недостоверные публикации о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Доступ к странице был открыт для неограниченного круга пользователей, — сообщили следователи.

Действия фигуранта квалифицированы по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической и национальной ненависти).

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

СК