В Краснодаре задержали местного жителя по делу о фейках про ВС РФ

— С августа 2024 года по февраль 2025 года мужчина размещал на своей странице в одной из социальных сетей недостоверные публикации о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Доступ к странице был открыт для неограниченного круга пользователей, — сообщили следователи.