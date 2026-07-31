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Восемь человек пострадали при ударе беспилотника по автобусу в ДНР

Украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Краснодар — Донецк. В результате атаки пострадали восемь человек, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Восемь человек получили ранения различной степени тяжести в результате удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу Краснодар — Донецк на территории ДНР. Об этом сообщил мэр города Амвросиевка Игорь Лызов.

«Восемь человек пострадали в результате удара беспилотника по рейсовому автобусу. Один из них находится в тяжелом состоянии, в реанимации», — уточнил глава городской администрации.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о другой атаке украинских войск на гражданский пассажирский транспорт. В результате удара ВСУ по рейсовому автобусу на автодороге Луганск — Светлодарск пострадали 10 человек, двое из которых — женщины 1992 и 1947 годов рождения — получили тяжелые ранения.