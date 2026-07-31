Восемь человек пострадали при ударе беспилотника по автобусу в ДНР

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о другой атаке украинских войск на гражданский пассажирский транспорт. В результате удара ВСУ по рейсовому автобусу на автодороге Луганск — Светлодарск пострадали 10 человек, двое из которых — женщины 1992 и 1947 годов рождения — получили тяжелые ранения.