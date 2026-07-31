Стала известна причина убийства россиян в Таиланде

После этого связь с молодыми людьми прервалась. Впоследствии полиция изучила запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала, как брат и сестра выезжают из поселка, где проживает их семья, на автотрассу. В среду мотоцикл Назимовых был обнаружен закопанным в лесу в 200 метрах от дороги, недалеко от небольшого поселка.