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Стала известна причина убийства россиян в Таиланде

Жители Таиланда, задержанные по подозрению в причастности к исчезновению брата и сестры Назимовых в Паттайе, признались в убийстве.

Источник: AP 2024

По данным местных СМИ, мотивом совершения преступления стало желание завладеть мотоциклом.

Брат и сестра пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Рано утром по местному времени они неожиданно покинули дом на мотоцикле. Через некоторое время их мать, находившаяся в Бангкоке, получила на телефон сообщение от девушки, содержавшее единственное слово: Urgent! («Срочно, чрезвычайно»).

После этого связь с молодыми людьми прервалась. Впоследствии полиция изучила запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала, как брат и сестра выезжают из поселка, где проживает их семья, на автотрассу. В среду мотоцикл Назимовых был обнаружен закопанным в лесу в 200 метрах от дороги, недалеко от небольшого поселка.