Стала известна причина убийства россиян в Таиланде

По данным местных СМИ, мотивом совершения преступления стало желание завладеть мотоциклом.
Брат и сестра пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Рано утром по местному времени они неожиданно покинули дом на мотоцикле. Через некоторое время их мать, находившаяся в Бангкоке, получила на телефон сообщение от девушки, содержавшее единственное слово: Urgent! («Срочно, чрезвычайно»).
После этого связь с молодыми людьми прервалась. Впоследствии полиция изучила запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала, как брат и сестра выезжают из поселка, где проживает их семья, на автотрассу. В среду мотоцикл Назимовых был обнаружен закопанным в лесу в 200 метрах от дороги, недалеко от небольшого поселка.