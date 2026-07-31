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Авария с участием шести иномарок произошла на проспекте в Минске

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на столичном проспекте Партизанском, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По информации инспекторов ГАИ, в пятницу утром 67-летний водитель автомобиля «Audi», двигаясь по проспекту Партизанскому, на пересечении с улицей Кулешова столкнулся с автомобилем «Renault».

От удара «француза» отбросило на автомобили «Mercedes» и «Dongfeng».

«В последующем “Audi” пересек встречную полосу движения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на рекламный баннер, обломки которого повредили стоящие автомобили “Acura” и “Ford”, — говорится в сообщении правоохранителей.

По предварительной информации, причиной массового ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя «Audi». Почувствовав себя плохо, он потерял сознание во время движения.

В результате аварии пострадали несколько человек. Так, 28-летний водитель и 53-летняя пассажирка «Renault», а также водитель «Audi», доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска и бойцы МЧС.

В Госавтоинспекции напомнили, что вождение в болезненном или утомленном состоянии, запрещено, поскольку это создает серьезные риски для безопасности дорожного движения.

В жаркую погоду всем без исключения участникам дорожного движения необходимо постоянно контролировать свое самочувствие, пить больше воды, а водителям — еще и поддерживать в автомобиле комфортную температуру воздуха, отметили инспекторы.

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