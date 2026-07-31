Отец обвиняемого в избиении Зезина заявил о синяках у детей после инцидента

«Внучка приехала, говорит: “Дедушка, вот у меня, видите, синяки, меня схватили и закинули в машину”… Данил, внук говорит: “За шиворот схватили и закинули в УАЗик”. Побои сняли, они были в больнице, сняты побои… Есть документы… Они в прокуратуре, кто дело ведет», — заявил он журналистам в здании суда.
Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Александра Реверука и его партнера по бизнесу Вагнера задержали в рамках уголовного дела о хулиганстве.
В четверг суд заключил под стражу Реверука, сегодня — Вагнера. Оба вину не признают.