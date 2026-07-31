Житель Кубани в Крыму насмерть сбил двух пенсионеров

По данным следствия, авария произошла 28 июля 2026 года на автодороге Ленино—Мысовое в районе села Семеновка. Водитель автомобиля BMW X5 1993 года рождения совершил наезд на двух пешеходов — 74-летнего и 80-летнего пенсионеров, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм оба пешехода скончались на месте происшествия.
Ленинский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе запретил ему управлять транспортными средствами.
Ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ, находится на контроле прокуратуры Ленинского района.