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Житель Кубани в Крыму насмерть сбил двух пенсионеров

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодарского края, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух человек в Крыму.

Источник: Коммерсантъ

По данным следствия, авария произошла 28 июля 2026 года на автодороге Ленино—Мысовое в районе села Семеновка. Водитель автомобиля BMW X5 1993 года рождения совершил наезд на двух пешеходов — 74-летнего и 80-летнего пенсионеров, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм оба пешехода скончались на месте происшествия.

Ленинский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе запретил ему управлять транспортными средствами.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ, находится на контроле прокуратуры Ленинского района.

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