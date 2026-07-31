В Москве арестовали жителя Петербурга по фамилии Маяковский

Останкинский суд Москвы 31 июля рассмотрел дело в отношении Артемия Маяковского об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти»).
«Суд признал Маяковского виновным в указанном правонарушении и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — сообщили в инстанции.
Из документов суда следует, что вечером 30 июля Маяковский рвал цветы с клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к девушкам и другим прохожим, нецензурно выражался и не реагировал на требования сотрудников полиции успокоиться.
Как отметили в инстанции, Маяковский — житель Санкт-Петербурга.