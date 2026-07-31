В Челябинской области отдали под суд ОПГ «черных» наркологов

История началась в январе 2025 года, когда в полицию поступило сообщение о смерти 47-летнего жителя деревни Касарги. Ему накануне на дому оказывали медицинскую помощь — выводили из запоя. От внутривенной инъекции сильнодействующего вещества состояние мужчины ухудшилось, через непродолжительное время он скончался.
«В ходе следствия доказано, что группа действовала с марта 2020 года по май 2025-го. В ее состав вошли в том числе медработники. Злоумышленники занимались незаконным оборотом сильнодействующих веществ — приобретали, хранили, перевозили и сбывали их. Для этого использовались подконтрольные коммерческие организации. Через них закупались лекарственные препараты, которые затем распределялись между всеми участниками. Эти препараты применялись при оказании медицинских услуг по выводу из запоя или наркотического опьянения. При этом медицинская помощь оказывалась без соответствующей лицензии», — пояснили в региональном Главке МВД.
Роли в группе были четко распределены: одни отвечали за закупку и хранение, другие — за непосредственное использование препаратов и получение денег от клиентов.
Уголовное дело в отношении 11 фигурантов направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении 12 обвиняемого, по вине которого погиб житель деревни Касарги, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Ему назначено три с половиной года в исправительной колонии общего режима, также он на полтора года лишен права заниматься врачебной деятельностью, обязан выплатить семье умершего более 1,5 млн рублей.