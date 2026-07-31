В Челябинской области отдали под суд ОПГ «черных» наркологов

«В ходе следствия доказано, что группа действовала с марта 2020 года по май 2025-го. В ее состав вошли в том числе медработники. Злоумышленники занимались незаконным оборотом сильнодействующих веществ — приобретали, хранили, перевозили и сбывали их. Для этого использовались подконтрольные коммерческие организации. Через них закупались лекарственные препараты, которые затем распределялись между всеми участниками. Эти препараты применялись при оказании медицинских услуг по выводу из запоя или наркотического опьянения. При этом медицинская помощь оказывалась без соответствующей лицензии», — пояснили в региональном Главке МВД.