Омский суд отправил педофила в колонию на 17 лет

По версии следствия, несколько лет подряд преступник вел по телефону интимную переписку с двумя девочками младше 12 лет, встречался с ними и совершал надругательства. Мать одной из пострадавших обратилась в полицию, после чего злоумышленника задержали. При обыске у него изъяли мобильный телефон, где обнаружили фото и видео порнографического содержания, в том числе с участием детей. Эти материалы легли в основу обвинения.