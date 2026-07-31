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Что произошло в Минске, где из окна 11 этажа подростки выбрасывали бутылки от алкоголя

Что произошло в Минске, где из окна 11 этажа подростки выбрасывали бутылки.

Источник: Комсомольская правда

Что произошло в Минске, где из окна 11 этажа подростки выбрасывали бутылки. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД обратилась жительница Минска, сообщившая о поврежденном автомобиле ее мужа во дворе дома по улице Каховской.

Как удалось установить, к повреждению имущества оказалась причастна 14-летняя школьница.

«Пока мама была на работе, девочка позвала в гости приятелей. Подростки выпили спиртное, которое по их просьбе купил в магазине посторонний мужчина», — привели подробности в ГУВД.

Компания, решив «повеселиться», начала выбрасывать из окна одиннадцатого этажа стеклянные бутылки из-под алкоголя. Одна из бутылок, которую бросила несовершеннолетняя, упала на припаркованное авто и повредила его.

В отношении школьницы заведено уголовное дело за хулиганство. В милиции напомнили, что за указанное преступление ответственность наступает с 14 лет.

Ранее милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами: «Многие из них находились в голом виде при малолетних детях».

Тем временем под Малоритой пенсионер погиб, получив 17 повреждений из-за работы с мотоблоком.

Также мы писали, что умер олимпийский чемпион из Беларуси Иван Едешко, автор «золотого паса» в финале Олимпиады-1972: «Отец говорил, что баскетбол не прокормит, иди дрова складывай».

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