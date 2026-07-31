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В суд Казани направили дело о заказном убийстве 28-летней давности

В Московский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении двух жителей Татарстана, обвиняемых в заказном убийстве, совершенном в 1998 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Убийство произошло 25 октября 1998 года у подъезда дома на проспекте Ибрагимова. В потерпевшего произвели не менее семи выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался.

По сообщению СУ СКР по Татарстану, неизвестное лицо обратилось для организации убийства к одному из фигурантов, которого следствие считает лидером преступного сообщества «Хади Такташ». За это ему предложили вознаграждение в размере $50 тыс. Лидер группировки за 100 тыс. руб. привлек к совершению преступления двух других участников сообщества. Один из них заранее подготовил пистолет с самодельным устройством для бесшумной стрельбы, из которого произвели выстрелы.

Ранее сообщалось, что в октябре 1998 года в Казани застрелили предпринимателя, учредителя десятка местных коммерческих структур Сергея Кривошеева.

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