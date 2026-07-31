В суд Казани направили дело о заказном убийстве 28-летней давности

По сообщению СУ СКР по Татарстану, неизвестное лицо обратилось для организации убийства к одному из фигурантов, которого следствие считает лидером преступного сообщества «Хади Такташ». За это ему предложили вознаграждение в размере $50 тыс. Лидер группировки за 100 тыс. руб. привлек к совершению преступления двух других участников сообщества. Один из них заранее подготовил пистолет с самодельным устройством для бесшумной стрельбы, из которого произвели выстрелы.