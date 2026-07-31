В Екатеринбурге арестовали второго фигуранта дела об избиении ученого РАН

По версии следствия, 13 июля у Аркадия В. и его знакомого Александра Р. возник конфликт с двумя учеными — 67-летним Никитой Зезиным и 58-летним Александром Шаниным. Обвиняемые применили физическую силу в отношении ученых. Инцидент произошел из-за детей, которые катались на квадроцикле по опытным полям. Никита Зезин с коллегой пресекли езду и увезли детей с полей. В момент передачи несовершеннолетних родителям и случился конфликт.