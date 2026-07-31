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В Севастополе у торговца изъяли сигареты на 9 миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители изъяли у 28-летнего торговца 69 тысяч пачек незаконных сигарет на сумму свыше 9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Источник: Dmitry Makeev

По информации правоохранителей, торговлей немаркированной табачной продукцией занимался 28-летний севастополец. Около года он незаконно реализовывал сигареты с автомобиля на вещевом рынке. С его слов, о подобном виде заработка он узнал от родственника. Он вступил в переговоры с теневыми поставщиками нелегального товара, наладил контакты, получал безакцизную продукцию через транспортные компании с оплатой на карты или наличными курьерам. Из соображений конспирации торговец регулярно менял арендованные гаражи и транспорт.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники севастопольского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Задержание подозреваемого проводилось при силовой поддержке спецподразделения ОМОН «Беркут-С» региональной Росгвардии.

«В гаражном боксе и автомобиле оперативники обнаружили и изъяли 69 тысяч пачек сигарет различных торговых марок без маркировки, общая стоимость которых составила более девяти миллионов рублей», — уточнили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают каналы поставки нелегального товара, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержан мужчина, который хранил у себя контрафактные табачные изделия и пытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов. Другой житель Симферопольского района Крыма ответит за незаконный оборот немаркированных сигарет и вейпов стоимостью около 10 миллионов рублей.

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