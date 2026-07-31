Мощный грохот прозвучал в Ростове 31 июля

Еще раньше, в ночь на 31 июля, в результате воздушной атаки в городе Гуково пострадала женщина. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали в пункт временного размещения. В Батайске от обломков БПЛА пострадали частные дома и здание магазина.