В Минске водитель устроил массовое ДТП с шестью авто, потеряв сознание за рулем. Подробности сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Утром в пятницу, 31 июля, 67-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Audi, ехал по Партизанскому проспекту. На пересечении с улицей Кулешова он врезался в Renault, который от удара отбросило на Mercedes и Dongfeng.
После это автомобиль Audi пересек встречную полосу движения, выехал за пределы дороги и врезался в рекламный баннер. Его обломки повредили авто Ford и Acura, которые стояли рядом.
«Предположительно, водитель автомобиля “Audi” потерял сознание во время движения», — уточнили в ГАИ.
После аварии три человека были доставлены в больницу: 67-летний водитель Audi, а также 28-летний водитель и 53-летняя пассажирка «Renault».
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