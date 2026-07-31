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В Минске водитель устроил массовое ДТП с шестью авто, потеряв сознание за рулем

Массовое ДТП с шестью авто случилось в Минске, три человека попали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель устроил массовое ДТП с шестью авто, потеряв сознание за рулем. Подробности сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Утром в пятницу, 31 июля, 67-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Audi, ехал по Партизанскому проспекту. На пересечении с улицей Кулешова он врезался в Renault, который от удара отбросило на Mercedes и Dongfeng.

После это автомобиль Audi пересек встречную полосу движения, выехал за пределы дороги и врезался в рекламный баннер. Его обломки повредили авто Ford и Acura, которые стояли рядом.

«Предположительно, водитель автомобиля “Audi” потерял сознание во время движения», — уточнили в ГАИ.

После аварии три человека были доставлены в больницу: 67-летний водитель Audi, а также 28-летний водитель и 53-летняя пассажирка «Renault».

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