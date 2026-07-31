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Группу пойманных на полях под Волгоградом нелегалов вышлют из страны

Партию иностранных работников, которые находятся и трудятся на территории Волгоградской области нелегально.

Партию иностранных работников, которые находятся и трудятся на территории Волгоградской области нелегально, обнаружили силовики в ходе миграционного рейда в Ерзовском сельском поселении Городищенского района.

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России и Росгвардии проверили склады и сельскохозяйственные поля, которые находятся в непосредственной близости от Волгограда. Итог — 42 иностранца, которых задержали для дальнейших разбирательств.

— В отдел полиции доставили 42 иностранных гражданина, из них в отношении шести лиц были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых нарушителям назначены штрафы с административным выдворением за пределы РФ, — уточнили в Главке МВД.

Аналогичные рейды по выявлению нарушителей режима пребывания на территории РФ пройдут и в других районах области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.