Смертельное ДТП в Павлове: водитель ГАЗ-3109 врезался в дерево

31 июля в городе Павлово на улице Советской у дома 39 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Нижегородской области. Мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3109, двигаясь по улице Советской, совершил наезд на препятствие в виде дерева.