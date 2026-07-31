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Смертельное ДТП в Павлове: водитель ГАЗ-3109 врезался в дерево

Трагическое происшествие случилось 31 июля.

Источник: Время

31 июля в городе Павлово на улице Советской у дома 39 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Нижегородской области. Мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3109, двигаясь по улице Советской, совершил наезд на препятствие в виде дерева.

По предварительной информации, мужчине стало плохо при управлении, он потерял сознание, и смерть наступила до момента столкновения с деревом. На месте работает оперативно-следственная группа, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что девушка погибла в ДТП в Городецком округе.