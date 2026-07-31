В Нижегородской области водитель грузовика потерял сознание за рулем и умер

В Павлове произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом — об этом проинформировала пресс‑служба УГИБДД России по Нижегородской области.
Авария случилась 31 июля в районе дома № 39 по улице Советской. По данным ведомства, 61‑летний водитель грузового автомобиля ГАЗ допустил наезд на дерево.
Предварительная версия случившегося — водитель мог почувствовать резкое ухудшение самочувствия и потерять сознание во время управления транспортным средством. По всей вероятности, смерть мужчины наступила ещё до момента столкновения.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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