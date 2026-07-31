Мужчина упал на козырек подъезда в Жезказгане

По данным официального Telegram-канала ведомства, поступило сообщение о мужчине, упавшем на козырек подъезда многоквартирного жилого дома по улице Сейфуллина в Жезказгане.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда.
С помощью спасательной веревки они эвакуировали мужчину 1981 года рождения с козырька и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
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