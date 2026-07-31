Прокурор запросил для Лерчек условный срок и миллиардный штраф

В феврале Лерчек родила четвёртого ребёнка, после чего у неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определённых действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.