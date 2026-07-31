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Прокурор запросил для Лерчек условный срок и миллиардный штраф

Прокурор запросил для Лерчек 6 лет условно и штраф на 1,2 млрд рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Прокурор запросил для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) наказание в виде 6 лет лишения свободы условно и штраф на 1,2 миллиарда рублей по делу о выводе денег в ОАЭ по подложным документам, сообщил РИА Новости участник процесса.

«Прокурор в ходе прений сторон попросил суд назначить Чекалиной наказание в виде 6 лет лишения свободы условно и штрафом на 1 миллиард 221 миллион рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, гособвинение также потребовало запретить Лерчек администрировать сайты.

Процесс в Гагаринском районном суде Москвы проходит в закрытом режиме. Блогер свою вину не признает.

Чекалиной инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела в ОАЭ более 250 миллионов рублей.

В феврале Лерчек родила четвёртого ребёнка, после чего у неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определённых действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.

Ранее по этому делу к реальным срокам приговорили ее бывшего мужа Артема Чекалина (7 лет) и пошедшего на сделку со следствием их бизнес-партнера Романа Вишняка (2,5 года).

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