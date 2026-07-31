Жительница Ленинградской области получила срок за покушение на мошенничество в воронежской Бутурлиновке

В рамках реализации преступного плана одной из потерпевших поступил звонок с требованием передать курьеру миллион рублей. Женщина поверила и передала деньги женщине во дворе своего домовладения. Однако довести задуманное до конца преступникам не удалось — их противоправные действия были пресечены сотрудниками ОМВД России по Бутурлиновскому району в момент получения средств.