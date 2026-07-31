В Новокуйбышевске суд вынес приговор по делу о сбыте поддельных купюр группой

Суд установил, что подсудимые сбывали поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб. в торговых точках на территории Самарской области.
Подсудимые на судебном заседании вину признали частично. Они не оспаривали факты сбыта фальшивых денежных купюр, но не согласились с квалификацией своих действий как совершенных организованной группой. Кроме того, они высказывали доводы, что совершили лишь одно преступление.
Суд назначил наказание каждому из подсудимых в виде реального лишения свободы от 5 лет 4 месяцев до 6 лет 6 месяцев. Также с осужденных солидарно взысканы суммы причиненного материального ущерба в пользу трех торговых сетей на общую сумму 35 тыс. руб.
Суд постановил конфисковать у подсудимых в солидарном порядке в доход государства эквивалент суммы дохода, полученного в результате совершения преступлений. Кроме того, суд сохранил ранее наложенные аресты на имущество (в том числе автомобиль и мобильные телефоны) для обеспечения исполнения приговора в части конфискации и гражданских исков.