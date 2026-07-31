В Новокуйбышевске суд вынес приговор по делу о сбыте поддельных купюр группой

Подсудимые на судебном заседании вину признали частично. Они не оспаривали факты сбыта фальшивых денежных купюр, но не согласились с квалификацией своих действий как совершенных организованной группой. Кроме того, они высказывали доводы, что совершили лишь одно преступление.