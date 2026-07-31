В Алуште мужчина повредил кувалдой шесть банкоматов и дверь в банк: его задержали

В полицию поступило сообщение, о том, что мужчина с кувалдой наносит повреждения отделению банка. На место прибыли правоохранители. Они задержали подозреваемого. Алуштинца доставили в отдел полиции. Выяснилось, что горожанин повредил шесть банкоматов двух банков, а также входную дверь в отделение.