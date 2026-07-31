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Полицейский в отпуске стал свидетелем ЧП в Караганде

Полицейский спас пятерых детей во время пожара в Караганде. Ему выразили благодарность за оказанную помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, старший инспектор полка патрульной полиции УП Караганды Дінмұхамет Сұлтан, находясь в очередном трудовом отпуске, стал свидетелем чрезвычайной ситуации.

Возвращаясь домой, он заметил густой дым, выходивший из окна на восьмом этаже многоэтажного дома.

Оценив ситуацию, полицейский незамедлительно направился в подъезд. Понимая, что в квартире могут находиться люди, он поднялся на восьмой этаж.

В квартире было сильное задымление. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Дінмұхамет вошел внутрь и обнаружил пятерых испуганных детей.

Полицейский оперативно вывел их из квартиры в безопасное место. Убедившись, что дети находятся вне опасности, Дінмұхамет вернулся в квартиру.

Он обесточил помещение, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание и дальнейшее распространение огня.

Вместе с двумя соседями полицейский приступил к тушению очага возгорания на кухне до прибытия пожарных расчетов.

О поступке Дінмұхамета Сұлтана стало известно благодаря одному из соседей, который выразил благодарность за помощь и спасение детей.