Полицейский в отпуске стал свидетелем ЧП в Караганде

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, старший инспектор полка патрульной полиции УП Караганды Дінмұхамет Сұлтан, находясь в очередном трудовом отпуске, стал свидетелем чрезвычайной ситуации.
Возвращаясь домой, он заметил густой дым, выходивший из окна на восьмом этаже многоэтажного дома.
Оценив ситуацию, полицейский незамедлительно направился в подъезд. Понимая, что в квартире могут находиться люди, он поднялся на восьмой этаж.
В квартире было сильное задымление. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Дінмұхамет вошел внутрь и обнаружил пятерых испуганных детей.
Полицейский оперативно вывел их из квартиры в безопасное место. Убедившись, что дети находятся вне опасности, Дінмұхамет вернулся в квартиру.
Он обесточил помещение, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание и дальнейшее распространение огня.
Вместе с двумя соседями полицейский приступил к тушению очага возгорания на кухне до прибытия пожарных расчетов.
О поступке Дінмұхамета Сұлтана стало известно благодаря одному из соседей, который выразил благодарность за помощь и спасение детей.