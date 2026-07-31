В Екатеринбурге закрыли второго фигуранта дела об избиении учёного Зезина

39-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в избиении учёного УрО РАН Никиты Зезина, отправили под стражу до 28 сентября 2026 года, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
Меру пресечения избрали в рамках уголовного дела о хулиганстве. По версии следствия, 13 июля двое мужчин во время конфликта применили физическую силу в отношении 58-летнего мужчины. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался Никита Зезин. Спустя неделю он скончался в больнице.
В СК отметили, что причиной конфликта стало то, что Никита Зезин вместе с 67-летним коллегой пресекал правонарушение, которое совершали несовершеннолетние.
Напомним, ранее первого фигуранта этого уголовного дела отправили в СИЗО на два месяца. Адвокат мужчины заявил, что они намерены обжаловать это решение. Сам обвиняемый вину не признаёт и просит изменить меру пресечения на домашний арест.