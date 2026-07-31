«Из дома наблюдал за пламенем». Под Житковичами подросток устроил серию поджогов в деревне

Под Житковичами подросток устроил серию поджогов и следил за пожаром из дома. Подробности сообщает Следственный комитет.
По информации следствия, 15-летний подросток на протяжении нескольких месяцев совершал поджоги в деревне Пуховичи Житковичского района. Начал он с двух хозпостроек, которые расположены недалеко от его дома.
Подойдя к одному из сараев, несовершеннолетний бросил спичку в сухую траву у стены. После этого, обнаружив под бревнами соседней постройки тканевый мешок, поджег и его.
«После юноша вернулся домой, откуда наблюдал за пламенем и работой пожарных», — отметили в ведомстве.
Через некоторое время подросток, будучи уверенным в отсутствии хозяина соседнего дома, решил устроить в нем пожар. Дверь дома не закрывалась на замок, о чем знал несовершеннолетний. Он беспрепятственно зашел в постройку, где поджег заранее подготовленный пакет спичками. Его он положил в коридоре и вернулся домой.
Позже фигурант заметил горящий дом и его хозяина, который стоял рядом.
«Подойдя к нему, тот рассказал, что находился внутри здания в момент начала возгорания. К тому моменту огонь уже распространился на соседнюю хозяйственную постройку», — привели подробности в СК.
При расследовании уголовного дела удалось установить дополнительные эпизоды. Выяснилось, что несовершеннолетний после распития алкоголя с друзьями в одной из хозпостроек, умышленно устроил поджог.
Также был установлен факт поджога заброшенного дома, которые принадлежит родственникам отчима подростка. В момент допроса несовершеннолетний не смог объяснить свои поступки.
Следователи Житковичского районного отдела Следственного комитета завели уголовные дела по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса — умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом.
По названной статье максимальное наказание — лишение свободы на срок до 12 лет.
Ранее в Крупском районе поймали серийного поджигателя, который действовал всегда по одному и тому же сценарию: от скуки хотел посмотреть на работу пожарных.
Тем временем в Минске водитель устроил массовое ДТП с шестью авто, потеряв сознание за рулем.
Кроме того, белоруска заявила в милицию на соседа, который обещал ей помочь.