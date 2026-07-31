«Из дома наблюдал за пламенем». Под Житковичами подросток устроил серию поджогов в деревне

Через некоторое время подросток, будучи уверенным в отсутствии хозяина соседнего дома, решил устроить в нем пожар. Дверь дома не закрывалась на замок, о чем знал несовершеннолетний. Он беспрепятственно зашел в постройку, где поджег заранее подготовленный пакет спичками. Его он положил в коридоре и вернулся домой.