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«Перелом челюсти, выбиты зубы»: актюбинца нашли после происшествия с 12-летней девочкой

После происшествия с 12-летней девочкой в Актобе полицейские установили водителя электровелосипеда, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: ДП Актюбинской области

Как отметили в пресс-службе ведомства, 30 июля на проспекте Абулхаир хана в Актобе произошло столкновение с участием электровелосипеда и несовершеннолетней велосипедистки.

По предварительным данным, водитель электровелосипеда допустил наезд на девочку, которая передвигалась на велосипеде.

После происшествия мужчина не оказал пострадавшей необходимую помощь и покинул место ДТП. В результате наезда несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя электровелосипеда и доставили его в отдел полиции. Им оказался 58-летний житель Актобе.

Проводится досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Напомним, ранее стало известно, что в Актобе разыскивают велокурьера, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. По словам мамы пострадавшей, ее дочь доставили на скорой помощи в областную детскую больницу. Врачи диагностировали перелом верхней челюсти и скуловой кости, были выбиты передние зубы.