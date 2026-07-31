«Перелом челюсти, выбиты зубы»: актюбинца нашли после происшествия с 12-летней девочкой

Как отметили в пресс-службе ведомства, 30 июля на проспекте Абулхаир хана в Актобе произошло столкновение с участием электровелосипеда и несовершеннолетней велосипедистки.
По предварительным данным, водитель электровелосипеда допустил наезд на девочку, которая передвигалась на велосипеде.
После происшествия мужчина не оказал пострадавшей необходимую помощь и покинул место ДТП. В результате наезда несовершеннолетняя получила телесные повреждения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя электровелосипеда и доставили его в отдел полиции. Им оказался 58-летний житель Актобе.
Проводится досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Напомним, ранее стало известно, что в Актобе разыскивают велокурьера, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. По словам мамы пострадавшей, ее дочь доставили на скорой помощи в областную детскую больницу. Врачи диагностировали перелом верхней челюсти и скуловой кости, были выбиты передние зубы.