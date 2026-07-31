«Перелом челюсти, выбиты зубы»: актюбинца нашли после происшествия с 12-летней девочкой

Напомним, ранее стало известно, что в Актобе разыскивают велокурьера, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. По словам мамы пострадавшей, ее дочь доставили на скорой помощи в областную детскую больницу. Врачи диагностировали перелом верхней челюсти и скуловой кости, были выбиты передние зубы.