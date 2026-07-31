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Глава СКР взял на контроль дело о разрушенной дороге в Сергиевске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ненадлежащем состоянии дороги в селе Сергиевск Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Руководитель регионального управления СКР Павел Олейник должен представить в центральный аппарат ведомства отчет о ходе и результатах расследования, а также о мерах по восстановлению прав жителей на качественную дорожную инфраструктуру. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Поводом для вмешательства главы СКР стало обращение граждан, поступившее в приемную Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». Жители села сообщают, что дорога длительное время остается без ремонта: асфальтовое покрытие серьезно деформировано, на проезжей части — множество ям, а в дождливую погоду полотно размывается.

Из-за неудовлетворительного состояния дороги передвижение пешеходов (в том числе пожилых людей) и проезд автотранспорта затруднены и несут угрозу безопасности. Чиновники до сих пор не решили вопрос с ремонтом дороги.

Уголовное дело возбуждено СУ СКР по Самарской области.

СК