Глава СКР взял на контроль дело о разрушенной дороге в Сергиевске

Руководитель регионального управления СКР Павел Олейник должен представить в центральный аппарат ведомства отчет о ходе и результатах расследования, а также о мерах по восстановлению прав жителей на качественную дорожную инфраструктуру. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.