Глава СКР взял на контроль дело о разрушенной дороге в Сергиевске

Руководитель регионального управления СКР Павел Олейник должен представить в центральный аппарат ведомства отчет о ходе и результатах расследования, а также о мерах по восстановлению прав жителей на качественную дорожную инфраструктуру. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.
Поводом для вмешательства главы СКР стало обращение граждан, поступившее в приемную Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». Жители села сообщают, что дорога длительное время остается без ремонта: асфальтовое покрытие серьезно деформировано, на проезжей части — множество ям, а в дождливую погоду полотно размывается.
Из-за неудовлетворительного состояния дороги передвижение пешеходов (в том числе пожилых людей) и проезд автотранспорта затруднены и несут угрозу безопасности. Чиновники до сих пор не решили вопрос с ремонтом дороги.
Уголовное дело возбуждено СУ СКР по Самарской области.