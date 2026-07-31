SHOT: задержанный в Таиланде раскрыл детали жестокого убийства россиян

Задержанный полицией Таиланда лидер преступной группировки по имени Понг в ходе следственного эксперимента раскрыл подробности убийства 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам злоумышленника, после похищения брат и сестра пытались оказать сопротивление. В результате 17-летний юноша был убит двумя выстрелами в живот, а его сестру забили до смерти. Мотивом преступления стало ограбление. Как заявил задержанный, он рассчитывал найти у туристов ценные вещи. При этом ранее судимый за сексуальное насилие таец утверждает, что не совершал подобного преступления в отношении погибшей девушки.
Следователи обнаружили останки погибших россиян в районе горы Као Чи Чан, несмотря на то что следы захоронения были размыты проливными дождями. Помимо тел Дианы и Романа, на месте раскопок найдены останки еще троих человек — предположительно, семьи с ребенком, которые могли стать случайными свидетелями похищения.
Мать погибших подтвердила смерть детей, опубликовав соответствующее сообщение в социальных сетях. Всем участникам преступной группировки, причастным к убийству российских туристов, в соответствии с законодательством Таиланда грозит смертная казнь.