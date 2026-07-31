SHOT: задержанный в Таиланде раскрыл детали жестокого убийства россиян

По словам злоумышленника, после похищения брат и сестра пытались оказать сопротивление. В результате 17-летний юноша был убит двумя выстрелами в живот, а его сестру забили до смерти. Мотивом преступления стало ограбление. Как заявил задержанный, он рассчитывал найти у туристов ценные вещи. При этом ранее судимый за сексуальное насилие таец утверждает, что не совершал подобного преступления в отношении погибшей девушки.