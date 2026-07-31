Полицейские Казани задержали соучастников хищения у студентки 13,5 млн рублей

В Казани 22-летняя студентка стала жертвой многоэтапной схемы обмана. Аферисты сначала выманили у нее код из СМС под предлогом замены кода домофона, а затем, представляясь сотрудниками полиции и Росфинмониторинга. Угрожая девушке, в том числе, тюрьмой, мошенники заставили ее по видеосвязи провести «обыск» в родительской квартире и показать сбережения, ценности. Поздним вечером она передала 10 миллионов рублей курьеру у пляжа в Воткинске (Удмуртия).
Далее, все также под угрозами, студентка продала свой BMW за 3,5 миллионов рублей и отдала эти деньги преступникам. Мошенники сами предоставляли контакты «покупателей». После получения всего они оборвали связь, длившуюся неделю. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полиция Казани уже задержала двоих подозреваемых. Один из них является действующим сотрудником банка. Все они выполняли роли курьеров. Пока идет следствие, задержанные будут находится под домашним арестом, сообщает МВД Татарстана.