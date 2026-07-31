Полицейские Казани задержали соучастников хищения у студентки 13,5 млн рублей

Далее, все также под угрозами, студентка продала свой BMW за 3,5 миллионов рублей и отдала эти деньги преступникам. Мошенники сами предоставляли контакты «покупателей». После получения всего они оборвали связь, длившуюся неделю. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полиция Казани уже задержала двоих подозреваемых. Один из них является действующим сотрудником банка. Все они выполняли роли курьеров. Пока идет следствие, задержанные будут находится под домашним арестом, сообщает МВД Татарстана.