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Жителю Ростовской области грозит наказание за оправдание терроризма в сети

Дело о публичном оправдании терроризма через Интернет завели в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке Ростовской области возбудили уголовное дело по факту публичного оправдания терроризма в Интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Подозреваемый — 51-летний житель Донецка. По данным следствия, в феврале 2026 года мужчина с телефона опубликовал комментарий, оправдывающий деятельность запрещенного в России военизированного националистического объединения, признанного террористической организацией.

Комментарий был доступен неограниченному кругу интернет-пользователей.

Дело в отношении жителя Дона завели по материалам пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Сейчас еще ведется следствие, назначены экспертизы.

В СК напоминают: публикации с оправданием терроризма уголовно наказуемы и влекут ответственность вплоть до лишения свободы.

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