В Самаре будут судить двух вандалов, поджегших 18 мусорных контейнеров

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в вандализме. По данным прокуратуры Самарской области, 27-летний и 33-летний мужчины подожгли 18 мусорных контейнеров в Промышленном районе города.



Преступление было совершено ночью в феврале 2026 года. По версии следствия, злоумышленники по предварительному сговору обошли пять контейнерных площадок и подожгли мусор в пластиковых баках. В результате все контейнеры пришли в негодность. Ущерб муниципалитету оценили в 288 тысяч рублей.



На этапе следствия один из обвиняемых добровольно возместил половину суммы — 144 тысячи рублей. На имущество и банковские счета фигурантов наложен арест. Уголовное дело передано в суд. Вандалам грозит до трех лет лишения свободы.