112: преподаватель МГУ Владимир Кржевов утонул в Тверской области

Ранее в ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщали, что поиски Кржевова велись в районе озера Селигер. Заявка на поиск поступила добровольцам 29 июля, после чего автономные группы отрядов «ЛизаАлерт» и «Сова», а также местные жители и оперативные службы обследовали более 33 километров территории.