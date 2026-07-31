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112: преподаватель МГУ Владимир Кржевов утонул в Тверской области

Доцент философского факультета МГУ Владимир Кржевов утонул в Тверской области, сообщает Telegram-канал 112. Преподаватель пропал 26 июля во время отдыха на озере Селигер. В его поисках участвовали спасатели и добровольцы, обследовавшие свыше 33 км территории.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов утонул в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, 26 июля доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета вышел из гостиницы и не вернулся.

Ранее в ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщали, что поиски Кржевова велись в районе озера Селигер. Заявка на поиск поступила добровольцам 29 июля, после чего автономные группы отрядов «ЛизаАлерт» и «Сова», а также местные жители и оперативные службы обследовали более 33 километров территории.