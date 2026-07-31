В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливом

«Региональными подразделениями ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии в рамках отработки информации по выявлению возможных признаков подготовки диверсий, террористических актов, а также иных преступлений на территории Керчи и Ленинского района Республики Крым проверены 106 лиц, досмотрено 381 транспортное средство», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, к административной ответственности привлечены восемь граждан по статьям, касающимся управления неисправным транспортным средством, нарушений ПДД и правил перевозки опасных грузов.
Также семерым жителям Керчи и Ленинского района вручены повестки о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет.
«Наряду с этим установлены граждане, незаконно осуществляющие продажу бензина и дизельного топлива. По фактам правонарушений лицам может грозить как административная, так и уголовная ответственность», — указали в УФСБ.