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В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливом

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники силовых ведомств Крыма в ходе плановых проверок информации о возможных терактах и диверсиях в Керчи и Ленинском районе выявили незаконных торговцев топливом, а также нарушителей административного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

«Региональными подразделениями ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии в рамках отработки информации по выявлению возможных признаков подготовки диверсий, террористических актов, а также иных преступлений на территории Керчи и Ленинского района Республики Крым проверены 106 лиц, досмотрено 381 транспортное средство», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к административной ответственности привлечены восемь граждан по статьям, касающимся управления неисправным транспортным средством, нарушений ПДД и правил перевозки опасных грузов.

Также семерым жителям Керчи и Ленинского района вручены повестки о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

«Наряду с этим установлены граждане, незаконно осуществляющие продажу бензина и дизельного топлива. По фактам правонарушений лицам может грозить как административная, так и уголовная ответственность», — указали в УФСБ.

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