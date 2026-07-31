В Новокуйбышевске суд вынес приговор по делу о мошенничестве сотрудницей WB

Суд установил, что подсудимая, действуя под видом добросовестного покупателя, оформила через чужой аккаунт заказ на золотые серьги общей стоимостью 34,299 тыс. руб. без внесения предоплаты. После того, как украшения поступили в пункт выдачи и была проведена их фактическая и документальная приемка, подсудимая на рабочем месте проследовала на склад и забрала заказанный товар. Она собиралась дождаться автоматического формирования в системе WB отметки об отказе от товара, когда 14-дневный срок хранения истечет. При этом она не поместила серьги в возвратный мешок и не передала их сотрудникам организации работодателя.