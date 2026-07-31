В Омской области епископ насмерть сбил человека на мопеде

В пресс-службе ГУ МВД России по региону, не уточняя персональных данных, сообщили, что 56-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по федеральной трассе, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, которым управлял 20-летний молодой человек. От полученных травм водитель мопеда погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции и прокуратуры.