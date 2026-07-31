В Омской области епископ насмерть сбил человека на мопеде

Известно, что смертельная авария произошла 29 июля около 00:20 на 681-м километре трассы Челябинск — Новосибирск в Исилькульском районе Омской области.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону, не уточняя персональных данных, сообщили, что 56-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по федеральной трассе, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, которым управлял 20-летний молодой человек. От полученных травм водитель мопеда погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции и прокуратуры.
Накануне на официальном сайте Патриарха Московского и всея Руси было опубликовано сообщение, согласно которому епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий запрещен в служении до выяснения обстоятельств происшествия, а материалы переданы в Высший общецерковный суд.
Кроме того, в связи с церковным разбирательством владыка Феодосий временно отстранен от управления Исилькульской епархией. Временное руководство епархией поручено митрополиту Омскому и Прииртышскому Дионисию, а местом пребывания епископа определен Никольский мужской монастырь в селе Большекулачье Омского района.