Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области епископ насмерть сбил человека на мопеде

Епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий стал участником смертельного ДТП, в котором погиб 20-летний водитель мопеда. После аварии священнослужителя временно запретили в служении и отстранили от управления епархией, сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

Источник: "Российская газета"

Известно, что смертельная авария произошла 29 июля около 00:20 на 681-м километре трассы Челябинск — Новосибирск в Исилькульском районе Омской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону, не уточняя персональных данных, сообщили, что 56-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по федеральной трассе, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, которым управлял 20-летний молодой человек. От полученных травм водитель мопеда погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции и прокуратуры.

Накануне на официальном сайте Патриарха Московского и всея Руси было опубликовано сообщение, согласно которому епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий запрещен в служении до выяснения обстоятельств происшествия, а материалы переданы в Высший общецерковный суд.

Кроме того, в связи с церковным разбирательством владыка Феодосий временно отстранен от управления Исилькульской епархией. Временное руководство епархией поручено митрополиту Омскому и Прииртышскому Дионисию, а местом пребывания епископа определен Никольский мужской монастырь в селе Большекулачье Омского района.