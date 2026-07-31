Громкие звуки напугали жителей Ростова утром 31 июля

Громкие звуки напугали жителей Ростова-на-Дону в 9 часов утра 31 июля. Об этом ростовчане рассказали в соцсетях.
Люди сообщили, что в некоторых домах от звуковой волны задрожали окна, а на улице сработала сигнализация у машин. Интернет-пользователи предположили, что грохот связан с работой ПВО.
Позже предположение подтвердил губернатор Юрий Слюсарь. Утром воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах. Всего, по информации властей, уничтожили около десятка БПЛА.
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